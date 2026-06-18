Bloomberg: Трамп попросит оборонные компании США производить ракеты в Европе

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Глава Белого дома Дональд Трамп намерен обратиться к американским предприятиям, работающим в сфере обороны, чтобы попросить их наладить выпуск лицензионного оружия в европейских странах и на Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Bloomberg, которому поступила информация от собственных источников.

Администрация президента США может принять такое решение, поскольку запасы страны были израсходованы в Иране. Трамп подтвердил соответствующие планы на саммите G7 во Франции. В свою очередь, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что лицензии будут обсуждаться между странами – участницами "Большой семерки".

"Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям", – добавил Мерц.

Он подчеркнул, что нехватку производства можно будет восполнить с помощью передачи лицензии на выпуск продукции европейскими и украинскими компаниями, у которых есть нужные производственные мощности.

Помимо этого, французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита G7 подтвердил, что американский лидер призывал использовать мощности оборонной промышленности США для выпуска и отправки требуемого оборудования.

Ранее СМИ со ссылкой на текст двухстраничного американо-иранского меморандума сообщили, что США не будут сокращать свои силы на Ближнем Востоке до подписания окончательного соглашения по урегулированию конфликта с Ираном. Таким образом, две авианосные ударные группы останутся в регионе.

Уточнялось, что страны Персидского залива станут членами фонда по восстановлению Ирана на 300 миллиардов долларов. Соединенные Штаты в этом участвовать не будут. При этом они "будут контролировать, кто ведет в Иране бизнес", предоставляя лицензии, исключения и разрешения.

США и Иран достигли мирного соглашения 14 июня и объявили о прекращении огня на всех направлениях. Также Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

