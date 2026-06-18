США не будут сокращать свои силы до подписания окончательного соглашения с Ираном

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США не будут сокращать свои силы на Ближнем Востоке до подписания окончательного соглашения по урегулированию с Ираном. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на текст 2-страничного американо-иранского меморандума.

"Это означает, что две авианосные ударные группы (США. – Прим. ред.) останутся (в регионе. – Прим. ред.)", – сказал в эфире телеведущий.

Уточняется, что страны Персидского залива станут членами фонда по восстановлению Ирана на 300 миллиардов долларов. Соединенные Штаты в этом участвовать не будут.

По данным Fox News, Штаты "будут контролировать, кто ведет в Иране бизнес", предоставляя лицензии, исключения и разрешения. Санкции с Тегерана будут сняты только после подписания окончательного соглашения, условия которого "будут еще жестче".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном для прекращения конфликта. Подписание прошло в электронном виде, документ уже вступил в силу.

США и Иран достигли мирного соглашения 14 июня и объявили о немедленном прекращении огня на всех направлениях. Также Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.