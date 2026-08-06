Выжившие после крушения самолета в Иркутской области летчики эвакуированы

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего во время авиапатрулирования лесов в Бодайбинском районе Иркутской области, благополучно доставлен в Бодайбо. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере MAX.

По его словам, вертолет авиационно-поисково-спасательного центра со спасенными пилотами на борту приземлился в аэропорту Бодайбо утром 6 августа. По рассказам самих летчиков, упавший в тайге самолет почти не пострадал.

Губернатор отметил, что причины происшествия еще предстоит выяснить.

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь в Иркутской области в понедельник, 3 августа. Борт вылетел на патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе из поселка Мама.

Экипаж осмотрел пожар, после этого борт направился в сторону Бодайбо, а следом ушел на юго-восток. На борту находились только летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.