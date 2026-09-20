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20 сентября, 16:04

Спорт

Российские велогонщики пропустят старт ЧМ из-за проблем с вылетом из Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российская сборная по велоспорту пропустит старт чемпионата мира в Канаде из-за проблем с вылетом из Москвы. Об этом РИА Новости заявили в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

"Сборная России сегодня (20 сентября 2026 года. – Прим. ред.) должна была вылететь в Стамбул в 07:30 утра, но вылет был отложен до 17:30", – уточнили в ФВСР.

В организации рассказали, что россияне не успевают на стыковочный рейс из Стамбула в Канаду, в связи с чем спортсмены не смогут поучаствовать в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. Российским спортсменам разрешено выступать на турнирах Международного союза велосипедистов в нейтральном статусе.

Между тем фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые выступают в танцах на льду, снялись с контрольных прокатов сборной РФ. Тренер и хореограф Анжелика Крылова сказала, что причиной стало столкновение на разминке с фигуристом Егором Гончаровым, из-за чего Некрасов повредил руку. В связи с этим участие последнего невозможно.

Сборная России впервые с 2022 года сыграет на ЧМ и фестивале FIFA с флагом и гимном

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