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20 сентября, 16:09

Происшествия

17 пострадавших при атаке БПЛА остаются в больницах Подмосковья

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В больницах Московской области находятся 17 человек, пострадавших в результате атаки БПЛА, в том числе двое детей. Об этом сообщил ТАСС помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Состояние одного из пострадавших детей тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести", – уточнил он.

По словам Кузнецова, еще 21 пострадавший, включая четырех детей, получил медицинскую помощь амбулаторно. Для пациентов проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Координацию оказания помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Московский регион подвергся массированной атаке в ночь на 20 сентября. Сергей Собянин сообщил, что на рубежах было уничтожено более 1,6 тысячи дронов, а на подлете к городу сбили 450 аппаратов.

В результате в Подмосковье погибли три человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Следователи зафиксируют последствия атаки и установят тип использованных беспилотников.

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