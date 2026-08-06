Кратковременный дождь и гроза ожидаются в столице 6 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в четверг, 6 августа, составит от 30 до 32 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода, кратковременный дождь и гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 27 до 32 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть западный, юго-западный ветер. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем в Москве 6 августа. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00.

Также в столичном регионе с 12:00 6 августа до 18:00 пятницы, 7-го числа, будет действовать желтый уровень опасности из-за жары.