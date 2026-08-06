06 августа, 06:56Общество
Кратковременный дождь и гроза ожидаются в столице 6 августа
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в Москве в четверг, 6 августа, составит от 30 до 32 градусов, сообщил Гидрометцентр России.
Ожидаются облачная погода, кратковременный дождь и гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 27 до 32 градусов.
Вместе с тем в столичном регионе будет дуть западный, юго-западный ветер. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем в Москве 6 августа. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00.
Также в столичном регионе с 12:00 6 августа до 18:00 пятницы, 7-го числа, будет действовать желтый уровень опасности из-за жары.
Сильная жара сохранится в Москве еще двое суток