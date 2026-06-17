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17 июня, 22:13

Политика

Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

Фото: ТАСС/EPA/POOL/SHAWN THEW

Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за позицию по Ирану.

"Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально", – сказал он журналистам по окончании саммита G7 во Франции.

При этом Трамп добавил, что "они могли бы затруднить наши действия".

США и Иран заключили мирное соглашение 14 июня и прекратили огонь на всех направлениях, в том числе в Ливане. После этого Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США.

В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном. При этом там подчеркнули, что будут внимательно наблюдать за действиями Соединенных Штатов. Официальная церемония подписания соглашения пройдет 19 июня в Швейцарии.

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