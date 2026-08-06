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06 августа, 12:00

Город

В Лианозове согласовали капитальный ремонт пяти жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проекты капитального ремонта пяти многоквартирных домов в районе Лианозово получили положительные заключения, сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

"В рамках согласованных проектов предусмотрен ремонт или замена внутридомовых инженерных сетей, а также обновление кровель и технических подполий", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Работы пройдут в зданиях на Абрамцевской улице (дом 20 и дом 2, корпус 2), Илимской улице (дом 2), а также на Псковской улице (дом 6 и дом 10, корпус 1). Все дома были построены в 1976–1986 годах.

Будут обновлены все внутренние инженерные сети: водопроводные и канализационные магистрали, мусоропроводы и системы центрального отопления. Кроме того, в подвальных помещениях проведут антисептическую обработку и выполнят ремонт стяжки полов.

На кровлях обновят покрытия и защитные ограждения. После замены коммуникаций в местах общего пользования и санузлах восстановят отделку.

Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Павел Рябоненко пояснил, что ремонт плоских крыш – сезонный вид работ, его проводят только при плюсовой температуре. Сначала необходимо снять старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида. Под ними находится армированная пескобетонная стяжка.

"Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", – отметил он.

Для каждого дома предусмотрен индивидуальный перечень работ. В здании на Псковской улице (дом 10, корпус 1) заменят оконные блоки крышной надстройки, на Абрамцевской улице (дом 2, корпус 2) установят новые водосточные воронки с дополнительной гидроизоляцией.

В доме 6 на Псковской улице поменяют двери в техническое подполье и мусорокамеру, а в доме 20 на Абрамцевской улице отремонтируют 120 лоджий с заменой экранов, отливов и гидроизоляции.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков указал на то, что с начала 2026 года в столице провели капитальный ремонт 469 многоквартирных домов. При этом список работ для каждого здания определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. На особом контроле находится соблюдение сроков работы лифтов, так как это оборудование повышенной опасности.

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