Новые санкционные меры не повлияют на Ozon Банк

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Ozon Банк продолжает работать в стандартном режиме, несмотря на новые санкционные меры Великобритании. Об этом в беседе с RT сообщил представитель банка.

Представитель организации пояснил, что у банка нет активов за рубежом, он не ведет операции за пределами страны и обслуживает клиентов только внутри России. Кроме того, банк не пользуется системой SWIFT, а использует исключительно российскую финансовую инфраструктуру.

"Поэтому новые санкционные меры на Ozon Банк не повлияют", – заявил представитель.

Великобритания 6 августа расширила санкционный список, добавив в него российский Ozon Банк. Кроме того, под ограничения подпали Росэксимбанк, банк "Центр-инвест", "Реалист банк" и другие организации.

Вместе с тем в список внесли и 6 танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса и Палау.

До этого Ozon Банк подпал под санкции Евросоюза. Пакет ограничений затронул российский финансовый сектор и в целом включил 94 организации.