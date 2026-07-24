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24 июля, 22:45

Экономика

Ozon Банк, WB Банк и МТС Банк подпали под санкции ЕС

Ozon Банк, WB Банк и МТС Банк подпали под санкции ЕС

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Ozon Банк, WB Банк и МТС Банк подпали под санкции Евросоюза. Новый пакет ограничений затронул российский финансовый сектор и включил 94 организации. Представители банков заявили, что ограничения не повлияли на их работу, а все операции и сервисы продолжают работать в штатном режиме.

Под санкции также подпал оператор сервиса "Золотая корона", который использовали для денежных переводов за границу. После введения ограничений из приложения исчезли некоторые направления, в том числе Грузия и Казахстан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
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