Приложения российских банков могут удалить из App Store и Google Play

Приложения WB Банка, Ozon Банка и Почта Банка могут удалить из App Store и Google Play после включения банков в 21-й санкционный список ЕС, сообщают СМИ.

Под ограничения попала также платежная система "Золотая Корона" – теперь нельзя переводить средства в Грузию и ряд других стран. Кроме того, недоступны переводы через "Цифра банк".

Всего в рамках 21-го пакета ограничения затронули более 90 российских банков и две небанковские организации – это примерно треть банковского сектора России.

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