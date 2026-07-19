Продажи одежды в офлайн-магазинах России упали на 20% за два года

За последние два года продажи в магазинах одежды в России снизились более чем на 20%, а доля офлайн-продаж сократилась с 73 до 51%. Трафик в торговых центрах в 2026 году уменьшился на 2%, что меньше, чем в 2025 году, когда падение составляло 3–5%.

Как отметил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, это говорит о том, что торговые центры адаптируются к конкуренции с онлайн-площадками. Основной причиной снижения посещаемости стал переток спроса в интернет. Онлайн-продажи материальных товаров выросли на 21%, достигнув 3,75 триллиона рублей.

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