Банки России в апреле одобрили только 13% заявок на потребительские кредиты

Российские банки продолжают ужесточать подход к выдаче потребительских кредитов. В апреле одобрение получили только 13% заявок на ссуды, которые оформляются в торговых точках. Таким образом, доля отказов достигла 87%.

Эксперты отмечают, что высокий уровень отказов связан с оценкой рисков заемщиков. По их словам, банки стремятся ограничить выдачу кредитов клиентам, у которых могут возникнуть сложности с возвратом средств.

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