Собянин: завершена проходка еще одного тоннеля Арбатско-Покровской линии метро

В московском метро завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Щелковская" и "Гольяново" Арбатско-Покровской линии. О строительстве рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Работы проходили под площадью Белы Куна, проезжей частью улиц Уральской и Уссурийской, а также вдоль Гольяновского пруда. Еще один тоннель к будущей станции "Гольяново" в планах завершить осенью 2026 года.

