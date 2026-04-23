Столичные школьники выступили в финале турнира по точным наукам

Фото: Асхат Бардынов

Шесть столичных школьников приняли участие в финале одиннадцатого турнира по точным наукам "Умножая таланты", который прошел в Санкт-Петербурге. Мероприятие ежегодно проводит компания "Газпром нефть" по программе социальных инвестиций "Родные города".

В этом году в нем приняли участие свыше 3 000 учащихся 8–11-х классов из десяти регионов России. Они решали актуальные задачи нефтегазовой отрасли в сферах нефтехимии, математического моделирования и цифровых технологий, а также знакомились с основами лабораторного анализа и обслуживания оборудования.

В состав жюри регионального этапа турнира вошли специалисты Московского НПЗ. Они отметили ежегодно растущий уровень проработки проектов школьников, в которых старшеклассники решают сложные инженерные задачи. В будущем портфолио участника "Умножая таланты" поможет с трудоустройством в промышленности, отметили специалисты.

"Сегодня образование не только в аудиториях – важно понимать, как все, что мы изучаем, работает в жизни. Турнир помогает школьникам увидеть эту закономерность: участники предлагают решения задач, тестируют свои расчеты и модели в рамках масштабных технологических проектов и получают обратную связь от опытных инженеров и преподавателей. Турнир охватывает сразу несколько профессиональных профилей, что дает школьникам возможность попробовать себя в разных ролях – от геолога до программиста", – отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Также для школьников подготовили культурную программу и провели экскурсии по университетам Санкт-Петербурга. Выигравшие олимпиаду участники получат до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы.

Ранее московские школьники завоевали шесть наград, включая три золотые и три серебряные медали, на XVII международном турнире по информатике International Advanced Tournament in Informatics – John Atanasoff. Всего в нем приняли участие более 400 человек из 15 стран.