Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 16:35

Мэр Москвы

Собянин поздравил москвичей – победителей международной олимпиады по химии

Столичные школьники одержали победу на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. С отличным результатом на своей странице в MAX их поздравил Сергей Собянин.

По словам мэра, в олимпиаде приняли участие ребята более чем из 30 стран. Из России было 15 детей, включая 7 москвичей.

Обладателями медалей из Москвы стали:

  • Арсений Гасаненко – 9-й класс, Международная школа смешанного обучения;
  • Максим Алексеев – 10-й класс, школа Центра педагогического мастерства;
  • Арсений Сысоев и Николай Шамков – 11-й класс, Специализированный учебно-научный центр МГУ;
  • Марк Краморенко и Владимир Руренко – 11-й класс, школа Центра педагогического мастерства;
  • Михаил Панин – 10-й класс, школа № 1535.

Всего у команды из России 7 золотых и 8 серебряных медалей, рассказал мэр. Он пожелал ребятам совершить свои научные открытия. Отдельно мэр поблагодарил учителей и наставников, благодаря которым школьники пришли к замечательным результатам.

Международная Менделеевская олимпиада является одним из самых масштабных мировых соревнований в области химии для учащихся школ. В неофициальном медальном зачете Россия лидирует уже на протяжении почти 30 лет. Всего у российских школьников 149 золотых, 164 серебряных и 102 бронзовых медалей.

Ранее Собянин сообщил о победе московских школьников на первенстве мира по быстрым шахматам и блицу. На соревнованиях, которые проходили в сербском городе Врнячка-Баня, они завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Всего в турнире участвовали более 400 детей.

