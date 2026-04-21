21 апреля, 17:08

Мэр Москвы

Собянин сообщил о победе москвичей на первенстве мира по быстрым шахматам

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные школьники одержали победу на первенстве мира по быстрым шахматам и блицу. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин, поздравив их с блестящим результатом.

Мэр рассказал, что турнир проходил с 14 по 20 апреля в сербском городе Врнячка-Баня. Москвичи стали обладателями 7 золотых, 1 серебряной и 5 бронзовых медалей.

В категории юношей до 14 лет в быстрых шахматах победил Матфей Юрасов. Давид Кауфман получил золото в блице среди юношей до 16 лет, а в рапиде – бронзу.

Также отметился 11-летний Роман Шогджиев. В блице среди юношей до 18 лет он выступал в более старшей категории и взял золото. В категории девушек до 16 лет в блице победила 15-летняя Диана Преображенская. В такой же возрастной категории Станислав Букреев занял третье место.

Среди девочек до 12 лет в блице одержала победу Алиса Юнкер, которая получила 100% очков, выиграв во всех 11 партиях. Кроме того, она заняла третье место в быстрых шахматах. В категории юношей до 16 лет в быстрых шахматах чемпионом стал Александр Усов. Серебро у Марата Гильфанова.

Среди мальчиков до 10 лет чемпионом в блице стал Федор Сидельников. Также в этой дисциплине две бронзы у мастера ФИДЕ среди женщин Дианы Хафизовой в категории до 16 лет и у Ирэн Люцингер в категории до 18 лет.

По словам мэра, всего в соревнованиях участвовали свыше 400 детей. Среди них воспитанники Детско-юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса "Воробьевы горы", ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы", ГБУ ДО "МГФСО".

Градоначальник отметил, что московские школьники до этого уже завоевывали медали в международных соревнованиях. Например, Матфей Юрасов в 2025-м занял первое место в первенстве мира по шахматам в Сербии среди участников до 13 лет. А Роман Шогджиев в прошлом году завоевал статус самого юного шахматиста, который выполнил нормы международного мастера.

Также столичные ребята делают успехи во всероссийских соревнованиях, добавил Собянин. В 2026-м Диана Преображенская участвовала в первенстве России, где стала первой в быстрых шахматах и второй в блице.

Ранее школьники из Москвы получили 6 наград, включая 3 золотые и 3 серебряные медали, на XVII международном турнире по информатике International Advanced Tournament in Informatics – John Atanasoff. Свыше 400 человек из 15 стран боролись за первые места, выполняя задачи на языке программирования C/C++.

