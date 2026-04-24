Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 11:07

Песни о Великой Отечественной войне прозвучат в школах РФ в мае вместо звонков

Известные песни, посвященные Великой Отечественной войне и ее героям, зазвучат в российских школах в мае вместо обычных звонков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Нововведение реализуют в рамках всероссийского проекта "Мелодии вместо звонков". Как напомнили в ведомстве, инициатором проекта является само Минпросвещения, а оператором – центр всестороннего развития детей "Прогресс".

В течение следующего месяца в образовательных учреждениях будет звучать композиция "День Победы", написанная Давидом Тухмановым на слова Владимира Харитонова, в исполнении Льва Лещенко с оркестровой аранжировкой Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева.

Также можно будет услышать песню "Журавли", созданную Яном Френкелем на стихи Расула Гамзатова, в исполнении Дмитрия Хворостовского, ансамбля "Стиль пяти" и хора "Духовное возрождение" с участием Госоркестра России имени Светланова, "О той весне" Елены Плотниковой в исполнении детского ансамбля "МультиКейс", "Синий платочек" Ежи Петерсбурского в исполнении Клавдии Шульженко, "Тишина" Дениса Майданова и "Только на фронте" Анатолия Лепина на слова Василия Лебедева-Кумача в исполнении Льва Полосина и Бориса Кузнецова.

"Мелодии вместо звонков" запустили в ноябре 2024 года. С тех пор вместо обычных звонков на переменах звучат фрагменты популярных и классических музыкальных произведений.

Например, в январе в рамках проекта российские школы заменили обычные звонки на урок песнями на тему "Снежные забавы". В подборку добавили музыкальные композиции "Зимушка", "Русская зима", "Валенки", "Ой, метелица-метель", "Сибирская зима".

