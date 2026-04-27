27 апреля, 03:56

РИА Новости: Запад усилил давление на банки Турции, сотрудничающие с Россией

Запад усилил давление на турецкие банки, работающие с РФ

Фото: depositphotos/seqoya

Западные страны усилили давление на банки Турции, которые продолжают совершать операции с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из турецких госбанков.

По его словам, финансовые регуляторы и партнеры со стороны Запада требуют более строгого контроля за транзакциями с РФ и предупреждают о рисках вторичных санкций. Речь идет как о проверках операций, так и о неформальных сигналах.

Ранее Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России, а также завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Новые рестрикции предполагают введение дополнительных импортных ограничений на товары, приносящие России значительный доход. Кроме того, Евросоюз включит в санкционный список компании из третьих стран, а также примет меры в отношении 46 судов.

В МИД РФ отметили, что новые антироссийские санкции Евросоюза будут такими же безрезультатными, как и предыдущие. В ведомстве добавили, что Москва отреагирует на очередной пакет санкций, но сначала внимательно изучит его содержание.

