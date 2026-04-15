CNBC: центробанки мира начали активно распродавать золото

Центробанки многих стран в последние месяцы начали активно распродавать золото. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на статистику и экспертов.

В частности, руководитель отдела стратегии по металлам в компании MKS Pamp Ники Шилс отметила, что банки и некоторые участники рынка заметно увеличили продажи. При этом многие центробанки располагали хорошими запасами золота, цена которого составляла около 5 тысяч долларов за унцию.

Активнее всего золото распродают банки развивающихся стран. Например, в марте официальные запасы золота Турции сократились на 131 тонну. Власти использовали свопы и прямые продажи для стабилизации лиры.

Гана также продала часть резервов для увеличения ликвидности. А глава Центробанка Польши рассматривал возможность продажи части золотовалютных резервов для финансирования оборонных расходов.

По словам экспертов, рост цен на нефть создает нагрузку на зависящие от импорта экономики, а волатильность валют заставляет власти активнее вмешиваться в работу финансовых рынков.

Ранее сообщалось, что цена на российскую нефть Urals достигла 13-летнего максимума, превысив 116 долларов за баррель. Владимир Путин заявлял, что цены на газ в Европе зашкаливают и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь, в МИД Венгрии указывали, что европейцы стремительными темпами движутся к энергетическому кризису. В частности, в государствах Евросоюза уже наблюдаются острая нехватка энергоносителей и рост цен на сырье и топливо.