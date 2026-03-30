Минфин РФ приостановил ежемесячные операции с валютой и золотом

Минфин РФ в соответствии с постановлением правительства приостановил проведение ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке до 1 июля текущего года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство пояснило, что решение было принято из-за планируемых изменений параметра базовой стоимости нефти. Оно поспособствует росту устойчивости государственных финансов и укреплению финансовой системы России, отметило ведомство.

При возобновлении операций Минфин определит особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки и продажи валюты и золота с марта 2026 года.

Ранее Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов, то есть около 8,1 миллиона рублей. Соответствующие ограничения должны вступить в силу с 1 апреля.

Исключением станут случаи, когда вывоз валюты происходит через воздушные пункты пропуска через границу в международных аэропортах, список которых определит кабмин. Гражданам нужно будет иметь при себе заверенные банковские выписки.

