07 апреля, 16:26

Bloomberg: цена на российскую нефть Urals достигла 13-летнего максимума

Стоимость российской нефти Urals превысила 116 долларов за баррель, что стало максимумом с 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Утверждается, что цена нефти в порту Приморск на Балтике почти в 2 раза превышает средний уровень в 59 долларов за баррель, который закладывался в федеральный бюджет на 2026 год. При этом стоимость Urals в черноморском порту Новороссийск превысила 114 долларов.

Кроме того, средняя скидка на Urals в западных портах России относительно мирового эталона Brent снизилась до уровней ниже 27,75 доллара за баррель. Показатель оказался минимальным с середины декабря 2025 года.

Тем временем в ходе торгов индекс Мосбиржи впервые с 31 марта 2026 года превысил 2 800 пунктов, свидетельствуют данные площадки. При этом индекс РТС оказался на уровне 1 120,76 пункта.

Ранее Владимир Путин заявлял, что цены на газ в Европе зашкаливают и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров. В МИД Венгрии указывали, что европейцы стремительными темпами движутся к энергетическому кризису. В частности, в государствах Евросоюза уже наблюдаются острая нехватка энергоносителей и рост цен на сырье и топливо.

