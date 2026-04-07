В РСПП заявили о риске замедления роста экономики России до нуля

Фото: depositphotos/valphoto

Существуют риски замедления экономического роста России до нулевой отметки, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Если тенденция будет продолжаться, то инвестиции в основной капитал будут падать быстрее, чем прогнозные минус 0,5%. По оценке Шохина, снижение может составить до 1,5%. Негативные тенденции видят кабмин и Центробанк, поэтому они не допустят этого, указал он.

"Мы готовы подсказывать. Мы уже говорили не один раз, что рост в 2% ВВП – это минимальная граница для того, чтобы решать не новые даже задачи, а те, которые поставлены, в том числе в нацпроектах", – цитирует Шохина ТАСС.

Также глава РСПП призвал сохранить хороший темп инвестиций в основной капитал. В настоящее время нет позитивной динамики, хотя общий размер инвестиций составляет несколько десятков триллионов рублей.

"Цифра большая, но поскольку они в минус уходят, то, безусловно, многие чувствительные отрасли, в том числе такие, как цифровые решения, роботизация, просто ставятся не только на паузу, но замораживаются методом глубокой, шоковой заморозки", – добавил Шохин.

Ранее в ВТБ рассказывали, что ключевая ставка Банка России будет снижаться постепенно и без резких колебаний, поэтому к концу года она может опуститься примерно до 12%. Регулятор, вероятно, будет двигаться в сторону смягчения денежно-кредитной политики без "отскоков" вверх. Текущий тренд, как ожидается, сохранится и в дальнейшем.

