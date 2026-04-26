Пекин потребовал убрать китайские компании из 20-го пакета санкций ЕС

Фото: depositphotos/jackmalipan

Власти КНР потребовали от Евросоюза исключить китайские компании и организации из 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкоммерции Китая.

"ЕС, игнорируя многократные представления и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций", – отметили в ведомстве.

Китайское министерство пообещало принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих компаний.

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России, а также завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Новые рестрикции предполагают введение дополнительных импортных ограничений на товары, приносящие России значительный доход. Кроме того, Евросоюз включит в санкционный список компании из третьих стран, а также примет меры в отношении 46 судов.

В МИД РФ отметили, что новые антироссийские санкции Евросоюза будут такими же безрезультатными, как и предыдущие. В ведомстве добавили, что Москва отреагирует на очередной пакет санкций, но сначала внимательно изучит его содержание.