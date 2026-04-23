Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 17:35

В РФ заявили, что новые антироссийские санкции не дадут результатов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Новые антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) будут такими же безрезультатными, как и предыдущие. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", – прокомментировал представитель МИД.

По словам Грушко, Москва отреагирует на очередной пакет санкций ЕС, но сначала внимательно изучит его содержание. Дипломат напомнил, что одно дело, когда европейские чиновники делают яркие заявления, а другое – что говорится в регламентах, директивах и прочих документах.

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России в четверг, 23 апреля. В рамках рестрикций вводятся дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также расширен запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

Кроме того, ЕС включит в санкционный список компании из третьих стран, а также примет меры в отношении 46 судов. Всего в санкционный список в рамках 20-го пакета санкций добавлены 117 физических и 60 юридических лиц.

