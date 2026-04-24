Каллас заявила о разработке 21-го пакета санкций против России

Лидеры стран Европейского союза начали активную разработку 21-го пакета санкций против России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе.

"Теперь нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций", – подчеркнула она.

Российские власти не раз заявляли, что страна сможет выдержать санкции, введенные Западом несколько лет назад и постепенно ужесточающиеся.

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Кроме того, Совет ЕС на министерском уровне завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

В рамках новых рестрикций Евросоюз вводит дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также будет расширен запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

По данным Евросовета, ЕС в новом пакете санкций против России ввел самое большое количество ограничений в отношении физических и юридических лиц за последние 2 года.