Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 04:58

Политика

Песков прокомментировал санкции Евросоюза против Киргизии

Фото: kremlin.ru

Санкции Евросоюза против Киргизии являются наказанием за верность собственным интересам. Об этом заявил Первому каналу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В рамках 20-го пакета антироссийских санкций ЕС запретил экспорт станков с цифровым управлением в Киргизию из-за риска реэкспорта. Также был введен запрет на транзакции с некоторыми банками Киргизии за якобы помощь РФ.

По словам Пескова, власти Киргизии в отношениях с Россией руководствуются интересами своей страны. При этом партнерство между странами носит взаимовыгодный характер в экономическом плане.

"Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам. Если страна что-то делает ради своих интересов, то значит это дает определенную выгоду, которая по своим объемам, скажем так, превышает тот объем выгоды, который потенциально возможен с другой стороны. И в этом случае уже это оправданный риск", – подчеркнул Песков.

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России, а также завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Новые рестрикции предполагают введение дополнительных импортных ограничений на товары, приносящие России значительный доход. Кроме того, Евросоюз включит в санкционный список компании из третьих стран, а также примет меры в отношении 46 судов.

В МИД РФ отметили, что новые антироссийские санкции Евросоюза будут такими же безрезультатными, как и предыдущие. В ведомстве добавили, что Москва отреагирует на очередной пакет санкций, но сначала внимательно изучит его содержание.

