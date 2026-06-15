Выпускники в Москве начали сдавать ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные выпускники 15 июня приступили к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего в этот день экзамен напишут 32 тысячи человек, включая 31 тысячу выпускников этого года. Участниками ЕГЭ по иностранным языкам станут более 19 тысяч человек, по биологии – свыше 11 тысяч, по географии – порядка 2 тысяч.

Экзамены в этот день пройдут в 194 пунктах. Результаты по географии и биологии можно будет узнать на mos.ru или в школе до 28 июня, а по иностранным языкам – до 1 июля.

ЕГЭ по биологии длится 3 часа 55 минут и состоит из 28 заданий с краткими и подробными ответами. Выпускникам предстоит продемонстрировать свои знания в области общей биологии, генетики, анатомии, экологии, зоологии и ботаники.

Экзамен по иностранным языкам будет включать как письменную, так и устную части, которые пройдут в разные дни. На письменную часть по английскому, испанскому, французскому и немецкому языкам отведено 3 часа 10 минут, а по китайскому – ровно 3 часа. Устная часть по иностранным языкам состоится 18 и 19 июня. Она длится 17 минут, кроме китайского – на него выделили 14 минут.

ЕГЭ по географии длится 3 часа и состоит из 29 заданий. Участникам нужно продемонстрировать умение работать с картами, терминами и процессами. Во время экзамена им разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором и справочными материалами, которые им предоставят в аудитории.

ЕГЭ начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

