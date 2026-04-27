ТАСС: взрывы прогремели в Одессе

Серия взрывов прогремела в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Информация о каких-либо последствиях пока не приводится, местные власти не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.

В ночь на 25 апреля несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги. Всего в городе прозвучало более 20 взрывов. В результате крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в промзоне Днепропетровска.

С 18 по 24 апреля российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.