Три человека погибли при столкновении автомобиля с лошадью в Красноярском крае

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло на 17 километре трассы Шарыпово – Ужур – Балахта в Шарыповском округе. 19-летний водитель за рулем "ВАЗ 21124" столкнулся с лошадью, которая стояла на правой полосе по ходу движения. После этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее восемь пассажиров и водитель автобуса пострадали в ДТП в Железногорске в Красноярском крае. Инцидент произошел недалеко от дома 26ж по улице Загородной. Автобус направлялся в сторону КПП № 4. Во время подъема в гору водитель не смог справиться с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Всех пострадавших доставили в больницу. Как выяснилось, в автобусе пристегнут ремнями безопасности был только водитель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.