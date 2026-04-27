Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

27 апреля, 06:43

Происшествия

Три человека погибли при столкновении автомобиля с лошадью в Красноярском крае

Фото: МАХ/"МВД 24"

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло на 17 километре трассы Шарыпово – Ужур – Балахта в Шарыповском округе. 19-летний водитель за рулем "ВАЗ 21124" столкнулся с лошадью, которая стояла на правой полосе по ходу движения. После этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее восемь пассажиров и водитель автобуса пострадали в ДТП в Железногорске в Красноярском крае. Инцидент произошел недалеко от дома 26ж по улице Загородной. Автобус направлялся в сторону КПП № 4. Во время подъема в гору водитель не смог справиться с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Всех пострадавших доставили в больницу. Как выяснилось, в автобусе пристегнут ремнями безопасности был только водитель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Новости регионов: 20 человек пострадали в ДТП в Ленобласти

происшествияДТПрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика