27 апреля, 12:27

Общество

Церемония прощания с журналистом Алексеем Пимановым началась в Москве

Фото: Москва 24

Церемония прощания с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли его близкие, поклонники, друзья и коллеги.

Среди участников церемонии – жена усопшего актриса Ольга Погодина, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Елена Малышева и многие другие.

Свои венки на церемонию прощания прислали Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр обороны России Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители департамента культуры Минобороны РФ и Государственного Кремлевского Дворца, администрация аэропорта Шереметьево, ряд коллективов медиахолдингов, а также друзья и коллеги журналиста.

Пиманов скончался на 65-м году жизни 23 апреля. Смерть журналиста наступила из-за острого инфаркта.

Он родился в 1962 году в Москве. С 1996 года, на протяжении 30 лет, Пиманов вел программу "Человек и закон" на Первом канале. С того же года по 2010-й был гендиректором телекомпании "Останкино". Также он занимал должность президента медиахолдинга "Красная звезда". При его участии были сняты десятки документальных и художественных фильмов.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова

Читайте также


Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

