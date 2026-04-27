Режиссер Угольников заявил, что телеведущий Пиманов всегда все делал сердцем

Режиссер, народный артист России Игорь Угольников рассказал Москве 24, что умерший телеведущий Алексей Пиманов всегда все делал сердцем.

"Сердце его не выдержало. Он был очень в последнее время напряженный. Всегда все делал в своей жизни с большим сердцем. Мой ровесник, с которым мы работали на телевидении 38 лет назад", – сказал Угольников.

Алексей Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стал острый инфаркт. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

С 1996 года журналист вел на Первом канале программу "Человек и закон". С того же года по 2010-й он работал в должности гендиректора телекомпании "Останкино", а в 2022-м был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации".