Форма поиска по сайту
Новости

27 апреля, 13:28

В Совбезе РФ заявили, что Запад способствует возникновению новых конфликтов в мире

Фото: depositphotos/palinchak​

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что страны Запада способствуют возникновению новых военных конфликтов и экономических кризисов в разных регионах мира, включая территории вокруг России и государств ОДКБ. Об этом он сказал в ходе конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ" в Москве, сообщает ТАСС.

Он отметил, что последствия этих процессов пока проявляются не в полной мере. По словам Шевцова, некоторые страны уже сталкиваются с ограничением энергопотребления и снижением промышленного производства, что отражается на уровне жизни населения.

"Это только начало. Продолжение политики неоколониализма и разжигание новых кризисов приведет к дальнейшему развалу логистических цепочек, дефициту энергоносителей, удобрения, продовольствия, безработице и голоду", – сказал Шевцов.

Он также заявил, что мировая архитектура безопасности фактически разрушена из-за политики западных стран и переживает период глубоких изменений.

Ранее постпред РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что страны НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по России. Он также указал, что Запад использует мнимую российскую угрозу в качестве обоснования для своей враждебной политики.

МИД РФ, в свою очередь, выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Москва не оставит без ответа "разбой и беспредел", направленные на милитаризацию Балтийского моря и других акваторий с целью их превращения в "внутренние воды" Североатлантического альянса.

