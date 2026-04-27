Участок между станциями метро "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закроют с 30 апреля по 8 мая

Участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" будет закрыт с 30 апреля по 8 мая включительно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Таким образом, что в эти дни не будут работать станции "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе". Уточняется, что ограничения введут в связи со строительством тоннеля новой Рублево-Архангельской линии.

"Тоннель будут прокладывать вблизи действующего участка синей линии. Для безопасности поездок необходимо ограничить движение в зоне проведения работ", – отметили в пресс-службе.



В период ограничений пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, станциями МЦД-2 и Таганско-Краснопресненской линии метро. Кроме того, на станциях будут работать более 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут гражданам с навигацией, подскажут маршруты и при необходимости сопроводят маломобильных пассажиров.

"Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты и планируйте ваши поездки заранее", – резюмировали в Дептрансе.

Будущая Рублево-Архангельская линия должна связать "Москву-Сити" и подмосковный Красногорск. Сергей Собянин рассказывал, что первую очередь ветки планируется запустить уже в этом году. Поезда пойдут от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" с пересадками на МЦК и другие линии метрополитена.