Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 11:20

Транспорт

Нейроголос можно услышать в поездах на Замоскворецкой линии метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Нейроголос можно услышать в поездах на Замоскворецкой линии метро Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов указал, что сейчас инновационное аудиоинформирование подключено в 3 поездах, но до конца июня оно появится во всех составах данной линии.

Аудиосообщения озвучивают информацию о всех 24 станциях Замоскворецкой линии и 18 пересадках на другие линии метро, МЦК и МЦД, а также:

  • о выходах к железнодорожным, речным и автовокзалам, автобусам сразу до 2 столичных аэропортов и Аэроэкспрессам до них;
  • о правилах безопасности и культуре поведения.

В ведомстве объяснили, что технология нужна во время открытия новых станций и пересадок, а также изменений в работе метро. Она позволяет оперативно создавать привычные аудиосообщения без прямого участия дикторов, однако они не будут отличаться от записанных ранее. Кроме того, это дает возможность обеспечить единую тональность сообщений во всем транспорте.

"В прошлом году аудиообъявления, которые мы подготовили при помощи сервиса синтеза речи, зазвучали в поездах Сокольнической линии и в первом в мире полностью беспилотном трамвае, который регулярно перевозит пассажиров", – напомнил Ликсутов.

Он также добавил, что технология будет применяться на других линиях метро и за его пределами.

Ранее искусственный интеллект начал обрабатывать 53% базы знаний чат-бота Александры. Теперь нейросеть может ответить на интересующие пользователей вопросы по темам наземного транспорта, трамваев и СИМ. Всего в 2025 году было решено около 460 тысяч проблем горожан.

транспортметротехнологиигород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика