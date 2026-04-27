Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московская железная дорога (МЖД) переведена на усиленный режим работы из-за непогоды, сообщила пресс-служба компании.

К ликвидации последствий стихии дополнительно привлекли более 1,2 тысячи человек. Они убирают снег на путевой и пассажирской инфраструктуре, в том числе на платформах и прилегающих к остановочным пунктам территориях.

Помимо этого, на линии вывели спецтехнику для профилактики обледенения контактной сети: 20 оборудованных вибропантографами локомотивов и 30 машин механической очистки гололеда. Они курсируют по специальному графику, не мешая движению других поездов. С локомотивными бригадами также провели дополнительные инструктажи по действиям в сложных метеоусловиях.

"Кроме того, Московская железная дорога принимает все необходимые меры для введения в график поездов, отставание которых было вызвано неблагоприятными погодными условиями", – уточнили в компании.

На усиленный режим работы также переведены городские службы столицы и компания "Россети Московский регион".

В настоящее время специалисты ликвидируют последствия непогоды, которая сохранится в Москве до конца 27 апреля. Из-за мокрого снега и сильного ветра в столице действует оранжевый уровень погодной опасности.

По словам синоптика Михаила Леуса, минувшей ночью в столице выпало 16 миллиметров осадков, что выше суточного рекорда, зафиксированного в 1880 году – тогда в Москве выпало 14,7 миллиметра осадков.