Движение поездов на участке метро "Сокольники" – "Бульвар Рокоссовского" приостановлено

Движение поездов на Сокольнической линии метро между станциями "Сокольники" и "Бульвар Рокоссовского" по направлению из центра приостановлено из-за человека на путях. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами. Других подробностей ЧП пока не приводится.

Ранее стало известно, что на майских праздниках Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначат дополнительные поезда и внесут изменения в график движения составов.

С 30 апреля по 8 мая пригородные поезда проследуют по расписанию пятницы, 1, 2, 9 и 10 мая – по расписанию субботы, 3 и 11 мая – по расписанию воскресенья, а 4 и 12 мая – по расписанию понедельника.

