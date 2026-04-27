27 апреля, 12:52 (обновлено 27.04.2026 13:42)

Транспорт

Движение поездов на участке метро "Сокольники" – "Бульвар Рокоссовского" приостановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Движение поездов на Сокольнической линии метро между станциями "Сокольники" и "Бульвар Рокоссовского" по направлению из центра приостановлено из-за человека на путях. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами. Других подробностей ЧП пока не приводится.

Ранее стало известно, что на майских праздниках Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначат дополнительные поезда и внесут изменения в график движения составов.

С 30 апреля по 8 мая пригородные поезда проследуют по расписанию пятницы, 1, 2, 9 и 10 мая – по расписанию субботы, 3 и 11 мая – по расписанию воскресенья, а 4 и 12 мая – по расписанию понедельника.

