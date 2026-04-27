Изменение схемы 10 автобусных маршрутов отменили в центре Москвы

Изменение автобусных маршрутов в центре Москвы, которое было запланировано на 27 апреля, отменили. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что наземный транспорт будет курсировать в обычном режиме.

Ожидалось, что 10 автобусных маршрутов должны были измениться в центре Москвы вечером 27 апреля. Планировалось, что после 20:00 скорректируют маршруты е30, м1, м40 и с344. После 21:40 изменения должны были коснуться е10, с 22:00 на двух участках – м2, м3, м6, м7 и м9.

Ранее была утверждена стоимость проезда на новых направлениях проекта "Москва – область". Оплатить проезд можно будет по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород". Часть маршрутов будет работать с зональными тарифами.

Кроме того, в 2026 году планируется интегрировать в систему транспорта Москвы более 50 маршрутов в западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях.

