27 апреля, 12:34

Изменение схемы 10 автобусных маршрутов отменили в центре Москвы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Изменение автобусных маршрутов в центре Москвы, которое было запланировано на 27 апреля, отменили. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что наземный транспорт будет курсировать в обычном режиме.

Ожидалось, что 10 автобусных маршрутов должны были измениться в центре Москвы вечером 27 апреля. Планировалось, что после 20:00 скорректируют маршруты е30, м1, м40 и с344. После 21:40 изменения должны были коснуться е10, с 22:00 на двух участках – м2, м3, м6, м7 и м9.

Ранее была утверждена стоимость проезда на новых направлениях проекта "Москва – область". Оплатить проезд можно будет по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород". Часть маршрутов будет работать с зональными тарифами.

Кроме того, в 2026 году планируется интегрировать в систему транспорта Москвы более 50 маршрутов в западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях.

Читайте также


Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

