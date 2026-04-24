Собянин: в 2030 году количество электробусов в Москве достигнет 5,9 тысячи

В 2030 году количество электробусов в столице достигнет 5,9 тысячи, а их доля в парках Мосгортранса превысит 70%, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Развитие электрического транспорта – в числе наших основных приоритетов, продолжим работу в этом направлении. Более того, заказ новой техники для Москвы – очень важный вклад столицы в технологический суверенитет нашей страны", – заявил он.

По словам мэра, московские электробусы обеспечивают высокий уровень сервиса и соответствуют строгим экологическим стандартам. С 2018 года в столице начали работать самые современные машины с электрической тягой в России и Европе. Комфортная и безопасная техника доставляет пассажиров к станциям рельсового каркаса, а также к социальным, культурным и спортивным объектам.

За семь лет благодаря замене автобусов на электробусы удалось предотвратить выброс около 1 300 тонн загрязняющих веществ, а также существенно снизить уровень шума в городе. В России освоено производство современного экологичного транспорта.

"Только за прошлый год предотвратили выбросы порядка 380 тонн загрязняющих веществ и примерно 110 тысяч тонн эквивалента СО2 парниковых газов", – отметил мэр столицы.

В настоящее время в Москве запущено 280 маршрутов электробусов, на которых курсируют почти 3 тысячи экологичных машин. Они отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций, что делает поездки комфортными. По будням пассажиры совершают на электробусах в среднем более 1,2 миллиона поездок.

Электробусы обслуживаются на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки.

В 2022 году в ТиНАО открылся парк "Красная Пахра" – крупнейший в Европе, электробусы вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком округах. Год спустя на северо-западе построили парк "Митино", что позволило запустить электробусы в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий парк – "Салтыковка", обслуживающий маршруты на востоке Москвы.

Ранее Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Модель представляет собой современный низкопольный автобус среднего класса длиной около 8 метров и вмещающий до 32 пассажиров. Всего в салоне предусмотрены 24 посадочных места.