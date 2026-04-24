Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 апреля, 11:11

Мэр Москвы

Собянин: в 2030 году количество электробусов в Москве достигнет 5,9 тысячи

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

В 2030 году количество электробусов в столице достигнет 5,9 тысячи, а их доля в парках Мосгортранса превысит 70%, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Развитие электрического транспорта – в числе наших основных приоритетов, продолжим работу в этом направлении. Более того, заказ новой техники для Москвы – очень важный вклад столицы в технологический суверенитет нашей страны", – заявил он.

По словам мэра, московские электробусы обеспечивают высокий уровень сервиса и соответствуют строгим экологическим стандартам. С 2018 года в столице начали работать самые современные машины с электрической тягой в России и Европе. Комфортная и безопасная техника доставляет пассажиров к станциям рельсового каркаса, а также к социальным, культурным и спортивным объектам.

За семь лет благодаря замене автобусов на электробусы удалось предотвратить выброс около 1 300 тонн загрязняющих веществ, а также существенно снизить уровень шума в городе. В России освоено производство современного экологичного транспорта.

"Только за прошлый год предотвратили выбросы порядка 380 тонн загрязняющих веществ и примерно 110 тысяч тонн эквивалента СО2 парниковых газов", – отметил мэр столицы.

В настоящее время в Москве запущено 280 маршрутов электробусов, на которых курсируют почти 3 тысячи экологичных машин. Они отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций, что делает поездки комфортными. По будням пассажиры совершают на электробусах в среднем более 1,2 миллиона поездок.

Электробусы обслуживаются на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки.

В 2022 году в ТиНАО открылся парк "Красная Пахра" – крупнейший в Европе, электробусы вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком округах. Год спустя на северо-западе построили парк "Митино", что позволило запустить электробусы в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий парк – "Салтыковка", обслуживающий маршруты на востоке Москвы.

Ранее Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Модель представляет собой современный низкопольный автобус среднего класса длиной около 8 метров и вмещающий до 32 пассажиров. Всего в салоне предусмотрены 24 посадочных места.

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика