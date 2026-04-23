Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 09:56

Мэр Москвы

Собянин рассказал, на каких улицах появятся выделенные полосы в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В текущем году выделенных полос в Москве станет минимум на 20 километров больше, чем в 2025-м, заявил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что в первых числах апреля новые полосы появились на дублере Киевского шоссе в районе развязки с улицей Петра Непорожнего, на улицах Стромынке и Преображенской в районе пересечения с рекой Яузой, на улицах Островитянова и Александры Монаховой, а также на 4-й Магистральной улице.

"Все решения – от масштабных скоростных коридоров на вылетных магистралях до точечных изменений в районах – складываются в единую систему, которая позволяет московскому транспорту двигаться быстрее и комфортнее", – поделился он.

Собянин подчеркнул, что в 2025 году общая протяженность выделенных полос в Москве превысила 500 километров. По ним проходит более тысячи городских и пригородных маршрутов, которыми ежедневно пользуются 2,3 миллиона пассажиров.

По словам мэра столицы, организация "выделенки" увеличивает скорость движения общественного транспорта в 2–4 раза и снижает аварийность примерно на 25%. Поэтому создание таких полос считается одним из самых успешных проектов развития московского транспорта.

Всего в предыдущем году выделенные полосы были организованы на 27 участках дорог общей протяженностью около 20 километров. Например, благодаря "выделенке" на Авиамоторной улице автобусам не нужно делать крюк и разворачиваться под эстакадой шоссе Энтузиастов или выезжать через 2-й Кабельный проезд. Теперь остановки перенесли вплотную к выходам из метро и время в пути сократилось сразу в 3 раза.

На Старой Басманной, Спартаковской и Бакунинской улицах благодаря выделенной полосе время в пути сократилось ровно в 2 раза – с 36 до 18 минут. Также знаковым событием стал запуск юбилейного, 500-го километра "выделенок". Он прошел по Северо-Западной хорде, на пересечении Большой Академической улицы и улицы Прянишникова.

Также в 2025 году был открыт коридор ускоренного движения на улицах Череповецкой, Лескова и Широкой. Благодаря новым выделенным полосам быстрее поехали сразу 33 маршрута автобусов и электробусов, включая три ключевых магистральных направления. Скорость движения выросла на 30–40%, а время в пути сократилось почти вдвое: с 45–50 до 27–34 минут.

Кроме того, в Щербинке проложили две выделенные полосы на месте старых заброшенных железнодорожных путей. Теперь автобусы и электробусы едут навстречу друг другу по собственной дороге. Это позволило сократить путь почти на полкилометра: пассажиры добираются до МЦД быстрее и выходят из транспорта практически у входа в городской вокзал.

"На улице Генерала Сандалова новая выделенная полоса позволила полностью пересмотреть маршруты. Теперь автобусам не нужно делать огромный крюк и разворачиваться на Ленинградском шоссе – они едут напрямую к станциям метро "Петровский парк" и "Динамо". Благодаря этому решению общественный транспорт на данном участке стал двигаться в пять раз быстрее", – рассказал мэр столицы.

Он добавил, что даже 20 метров выделенной полосы могут существенно улучшить ситуацию. Это доказывает пример "выделенки" в Сокольниках, где небольшой участок избавил автобусы от нужды наматывать круги по развязке, позволив поворачивать с Сокольнической площади сразу налево. Таким образом, транспорт поехал в четыре раза быстрее.

Вместе с тем высокую эффективность показали и новые полосы на Ботанической улице на северо-востоке Москвы, а также на улице Каменке в Зеленограде. Благодаря им 17 маршрутов стали проезжать эти участки почти в 2 раза быстрее.

При этом, по словам градоначальника, организовать выделенную полосу – только часть дела. Для улучшения работы городского транспорта внедряется комплекс мер: отделение трамвайных путей от машин, настройка светофоров для "зеленого коридора" и оптимизация разметки на перекрестках. Отдельное направление – совмещенные полосы. Автобусы и электробусы переводят на трамвайные пути, предварительно адаптируя их для безопасного движения.

Таким образом, на участке от метро "Красносельская" до Протапоповского переулка электробусы маршрута № 604 поехали в два раза быстрее, а скорость трамваев выросла на четверть, причем эффект сохраняется в течение всего дня. Также там появились удобные пересадки и новая остановка в шаговой доступности от МЦД-2 и МЦД-4.

Ранее сообщалось, что в столице утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ", в рамках которого на площади более 15 гектаров в Даниловском районе возведут несколько объектов. Там появится многофункциональный комплекс с торговыми площадями, пунктами общественного питания и локациями для досуга.

