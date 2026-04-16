Собянин и Белозеров открыли новый городской вокзал Москва-Сити МЦД-1

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На месте устаревшей железнодорожной станции Тестовская появился новый московский городской вокзал Москва-Сити МЦД-1. В торжественной церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

"Сегодня вместе с РЖД мы запускаем основную часть этого вокзала, который обеспечит пересадку около 100 тысяч пассажиров в сутки, ну а в ближайшие годы, я думаю, это будет 140–150 тысяч", – сказал Собянин.

Градоначальник поблагодарил гендиректора РЖД за совместную работу и подчеркнул, что это сложный, важный и нужный объект. По словам Собянина, Москва-Сити является не только деловым центром, но и крупнейшим транспортным хабом. Поэтому было важно создать дополнительные транспортные системы, включая новые дороги, развязки, станции МЦК, МЦД-1, МЦД-4 и метро.

"Важно было всю эту инфраструктуру объединить в единое целое, чтобы было комфортно пересаживаться с одного вида на другой", – указал мэр столицы.

В свою очередь Белозеров поблагодарил мэра за применение инновационных решений при создании городского вокзала и добавил, что еще 10–15 лет назад понятия "железная дорога" и "эскалатор" были несовместимыми.

"Сегодня мы открываем эту станцию по новому стандарту, согласованному с Москвой. Это специальные указатели, это 5 лифтов, это 10 эскалаторов, это "сухие ноги", – перечислил Белозеров.

Кроме того, новый городской вокзал позволит сократить время пересадки с 15 до 5 минут. Здесь же планируется открыть новые вестибюль и платформу, объяснил Белозеров.

Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, реконструкция станции Тестовская была начата во втором квартале 2023 года. В составе городского вокзала общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров возвели 2 современные платформы с навесами на всю длину, информационными табло, лавочками и стойками SOS.

Также в рамках проекта специалисты построили южный пассажирский вестибюль, оснащенный турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации. Кроме того, создана безбарьерная среда. Новый вестибюль интегрирован со станцией Москва-Сити МЦД-4 и выходом к бизнес-центру на улице Ермакова Роща.

При помощи вестибюля можно будет попасть в подземный пешеходный переход через Третье транспортное кольцо, благодаря чему возможен транзитный проход пассажиров ко 2-му Красногвардейскому проезду. Ранее этот путь был закрыт для пешеходов.

Благодаря этому пересадка между станциями метро, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4 будет осуществляться в сухом контуре и занимать около 5 минут. В августе 2026 года планируется открыть северный вестибюль, который откроет путь в сторону Шмитовского проезда и третьей платформы.

Кроме того, РЖД по просьбе правительства Москвы прорабатывают возможность введения дополнительной остановки на Москва-Сити для ряда международных поездов Москва – Минск уже осенью текущего года.

Ранее в Москве завершилось создание и благоустройство городского вокзала Славянский бульвар. Он объединяет Арбатско-Покровскую линию метро, МЦД-1, поезда дальнего пригорода, аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево и 25 маршрутов наземного транспорта. Общий пассажиропоток хаба – более 114 тысяч человек в сутки.

