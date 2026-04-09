Свыше 1,8 тыс шпал заменили в метро Москвы за первый квартал 2026 года

Специалисты заменили почти 4 километра путей и свыше 1 800 шпал в столичном метро в первом квартале 2026 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, сотрудники метрополитена обновили 34 комплекта стрелочных переводов, почти 650 защитных коробов контактного рельса, а также более 11 километров кабельных линий, свыше 3 тысяч светильников и более 8 500 ламп.

Ранее сообщалось, что станцию "Липецкая" будущей Бирюлевской линии метро построят с двумя подземными вестибюлями. Из них оборудуют пять выходов к жилой и общественной застройке, а также к остановкам наземного транспорта по обе стороны Липецкой улицы.

Всего до 2032 года планируется возвести 34 станции и 3 новых электродепо метрополитена, рассказывал Сергей Собянин. В целом за 15 лет было построено и реконструировано более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо в метро и МЦК.

