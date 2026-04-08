Собянин: началась проходка второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро

На южном участке Троицкой линии метро Москвы началась проходка второго тоннеля, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Ожидается, что тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Татьяна" пройдет перегон от "Новомосковской" до "Сосенок" протяженностью 1,6 километра. Тоннель расположится в том числе под руслом реки Сосенки и Калужским шоссе, максимальная глубина работ составит 31 метр.

"Левый перегонный тоннель начали создавать еще осенью. Завершить проходку обоих тоннелей планируем в этом году", – отметил градоначальник.

Южный участок Троицкой линии метро пройдет от Коммунарки до Троицка вдоль Калужского шоссе. Там появятся еще шесть новых станций – "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Благодаря этому доступ к метро получат свыше 300 тысяч жителей и работников в ТиНАО, а дорога из Троицка в центр Москвы сократится примерно на 40 минут.

Собянин напомнил, что после запуска всей Троицкой линии транспортная ситуация улучшится для 2 миллионов местных жителей. Также улучшится транспортная доступность Красной Пахры, где возводится крупнейший в стране кластер по производству аккумуляторных батарей.

Ранее сообщалось, что земляные работы на станции "Гольяново" выполнены на треть. Всего при ее строительстве с учетом перегонных тоннелей от "Щелковской" Арбатско-Покровской линии метро было разработано уже более 100 тысяч кубометров грунта. Для создания всего комплекса планируется разработать около 329 тысяч кубометров грунта.

