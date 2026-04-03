03 апреля, 13:30

Транспорт

Земляные работы на станции "Гольяново" выполнены на треть

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Земляные работы на станции "Гольяново" выполнены на треть, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что при строительстве станции с учетом перегонных тоннелей от "Щелковской" Арбатско-Покровской линии метро было разработано более 100 тысяч кубометров грунта. Для создания всего комплекса планируется разработать около 329 тысяч кубометров грунта.

"Сейчас полностью готова демонтажная камера у действующей станции "Щелковская", а завершить все работы планируется в 2028 году", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

К будущей станции сейчас идут два тоннелепроходческих щита – "Галина" и "Юлия", им предстоит проложить более 1,6 километра тоннелей. Проходку левого перегонного тоннеля хотят завершить в июне, правого – в сентябре.

При этом наиболее активные земляные работы ведутся в котловане будущей станции, подчеркнул генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман. По его словам, разработано около 70 тысяч кубометров грунта, а в зоне оборотных тупиков изъято 20 тысяч кубометров.

После того как эти работы будут завершены, строители приступят к устройству основных конструкций станционного комплекса, а также выполнят обратную засыпку, отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Ранее сообщалось, что строительство станции Бирюлевской линии "Остров Мечты" завершено более чем на 20%. Сейчас готовы основание, стены и перекрытия, а также продолжается устройство верхнего перекрытия.

Станцию планируется открыть в составе участка "ЗИЛ" – "Курьяново", который завершат в 2028 году. Она расположится вблизи одноименного парка развлечений и дублера проспекта Андропова.

транспортметростроительствогород

