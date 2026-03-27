27 марта, 16:51

Транспорт

Строительство станции метро "Остров Мечты" завершено более чем на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство станции Бирюлевской линии столичного метро "Остров Мечты" завершено более чем на 20%. Об этом рассказал глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

На сегодняшний день на станции готовы основание, стены и внутренние перекрытия. Строители продолжают устройство верхнего перекрытия.

"К настоящему моменту строители уложили почти 10 тысяч кубометров железобетона для основных конструкций из предусмотренных проектом 25 тысяч", – добавил Ефимов.

Станцию планируется открыть в составе участка "ЗИЛ" – "Курьяново", который завершат в 2028 году. Она расположится вблизи одноименного парка развлечений и дублера проспекта Андропова. Оттуда можно будет сделать пересадку на станцию "Технопарк" Замоскворецкой линии метро.

"Параллельно со строительством станционного комплекса продолжается создание левого перегонного тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар", – указал гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Он также добавил, что щит "Елена" на этом участке уже завершил проходку правого тоннеля. В целом тоннелепроходческий механизированный комплекс преодолел 1,67 километра. Частично щит прошел под руслом Москвы-реки, что было сложной инженерной задачей для строителей, добавил Гаман.

Ранее стало известно, что станцию "Липецкая" будущей Бирюлевской линии столичного метро построят с двумя подземными вестибюлями. Из двух подземных вестибюлей оборудуют 5 выходов к жилой и общественной застройке, а также к остановкам наземного транспорта по обе стороны Липецкой улицы. Кроме того, для пассажиров установят восемь лифтов.

транспортстроительствометро

