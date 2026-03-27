Новости

Новости

27 марта, 09:49

Мэр Москвы

Собянин: более 300 млн раз пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры воспользовались Некрасовской линией столичного метро свыше 300 миллионов раз. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Шесть лет назад мы полностью запустили новую Некрасовскую линию метро. Каждый день на ней совершается больше 200 тысяч поездок", – подчеркнул мэр.

По его словам, поездки по городу стали короче и удобнее для 800 тысяч москвичей. В частности, свободнее стало на южном участке Таганско-Краснопресненского радиуса.

Запуск ветки проходил в два этапа. В июне 2019 года были открыты станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" с пересадкой на "Лермонтовский проспект". В марте 2020-го заработали станции "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская станции " с пересадкой на БКЛ.

При строительстве Некрасовского радиуса впервые запустили щиты диаметром 10 метров для проходки двухпутных тоннелей второго участка. На станциях "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" сделали две береговые платформы, также организовали работу "Нижегородской" по кросс-платформенному принципу одновременно на двух линиях. Это первый и пока единственный опыт для столичного метрополитена.

Кроме того, из-за плотной застройки вели строительство "Нижегородской" без сооружения котлована методом "сверху вниз". Специалисты создали на базе станции один из крупнейших пересадочных узлов города, который соединил две ветки метро, МЦК, МЦД-4 и остановки городского транспорта.

"Сегодня строим еще две линии метро, второй участок Троицкого радиуса и две новые станции давно работающих веток: "Гольяново" и "Достоевскую", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что станцию "Липецкая" будущей Бирюлевской линии столичного метро построят с двумя подземными вестибюлями. Решения разработаны для комфортной организации движения граждан, без пересечения их потоков. Станция расположена вдоль одноименной улицы вблизи примыкания к Педагогической улице. После завершения работ около станции проведут комплексное благоустройство.

Собянин: на Некрасовской линии метро совершают более 200 тыс поездок в день

