18 апреля, 10:20

Собянин: утвержден проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ", в рамках которого на площади более 15 гектаров в Даниловском районе возведут несколько объектов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его словам, проект предполагает строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Один из них будет интегрирован с одноименной станцией МЦК. Пассажиры смогут переходить между МЦК, Троицкой и Бирюлевской линиями, не выходя на улицу.

Кроме того, в Даниловском районе появится многофункциональный комплекс с торговыми площадями, пунктами общественного питания и локациями для досуга. Благодаря этому удастся создать около 2,5 тысячи рабочих мест. Также в рамках проекта построят жилой комплекс общей площадью 84,5 тысячи квадратных метров.

"Также проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог: участков проспекта Лихачева, проектируемого проезда № 8082, улиц Лисицкого и Архитектора Леонидова. С западной стороны проспекта Лихачева к транспортному узлу "ЗИЛ" будут подходить три маршрута наземного городского транспорта", – подчеркнул мэр Москвы.

Он уточнил, что в настоящее время пассажиропоток узла составляет около 16 тысяч человек в сутки. После появления новых ЖК и рабочих мест он вырастет. Реализация этого проекта позволит создать на территории "ЗИЛ" комфортные условия для пассажиров.

Между тем 15 новых электропоездов до конца 2030 года выйдут на маршруты Центрального транспортного узла (ЦТУ). Составы нового поколения закупят с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита. Центральный транспортный узел объединил 11 регионов и обеспечил почти 75% пригородных перевозок страны.

"Новости дня": модернизация Ленинградского вокзала завершится в 2026 году

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

