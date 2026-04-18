Собянин: утвержден проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ"

В Москве утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ", в рамках которого на площади более 15 гектаров в Даниловском районе возведут несколько объектов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его словам, проект предполагает строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Один из них будет интегрирован с одноименной станцией МЦК. Пассажиры смогут переходить между МЦК, Троицкой и Бирюлевской линиями, не выходя на улицу.

Кроме того, в Даниловском районе появится многофункциональный комплекс с торговыми площадями, пунктами общественного питания и локациями для досуга. Благодаря этому удастся создать около 2,5 тысячи рабочих мест. Также в рамках проекта построят жилой комплекс общей площадью 84,5 тысячи квадратных метров.

"Также проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог: участков проспекта Лихачева, проектируемого проезда № 8082, улиц Лисицкого и Архитектора Леонидова. С западной стороны проспекта Лихачева к транспортному узлу "ЗИЛ" будут подходить три маршрута наземного городского транспорта", – подчеркнул мэр Москвы.

Он уточнил, что в настоящее время пассажиропоток узла составляет около 16 тысяч человек в сутки. После появления новых ЖК и рабочих мест он вырастет. Реализация этого проекта позволит создать на территории "ЗИЛ" комфортные условия для пассажиров.

Между тем 15 новых электропоездов до конца 2030 года выйдут на маршруты Центрального транспортного узла (ЦТУ). Составы нового поколения закупят с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита. Центральный транспортный узел объединил 11 регионов и обеспечил почти 75% пригородных перевозок страны.

