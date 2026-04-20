20 апреля, 11:15

Транспорт

Утверждена стоимость проезда на новых автобусных направлениях в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Утверждена стоимость проезда на новых направлениях проекта "Москва – область". Об этом сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Современные автобусы выйдут еще на 10 маршрутов до конца весны. Стоимость проезда максимально приблизят к маршрутам пригородных перевозчиков.

Оплатить проезд можно будет по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород". Часть маршрутов будет работать с зональными тарифами.

Фиксированный тариф для маршрута 1465 составляет: по карте "Тройка" – 84 рубля, по банковской карте – 89. Для маршрутов 1484, 1541, 1549 цены следующие – 84 и 89, 88 и 93, 90 и 95 соответственно.

Стоимость оплаты по зональному тарифу для маршрутов 1062, 1368, 1369, 1370, 1540, 1551 зависит от расстояния. Также для оплаты можно использовать карту москвича.

По словам Ликсутова, в 2026 году планируется интегрировать в систему транспорта Москвы более 50 маршрутов в западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях. С начала года запустили первые 6 из них.

"Перевозить пассажиров будут новые автобусы большого класса, в том числе в пригородной комплектации. Их мы уже получаем в рамках контракта на поставку свыше 500 современных машин", – заключил Ликсутов.

Как ранее отметил Сергей Собянин, благодаря проекту "Москва – область" формируется единое транспортное пространство столицы и Подмосковья. Появляются дополнительные транспортные возможности по развитию инфраструктуры. В 2025 году, например, в Подмосковье было обновлено 40 остановок и 5 отстойно-разворотных площадок для автобусов.

