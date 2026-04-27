"Автодор" предупредил о пике трафика на дорогах в майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Пик трафика на российских дорогах ожидается с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба "Автодора".

В частности, трафик увеличится вечером 30 апреля и утром 1 мая на выезде из городов, вечером 3 мая в обратную сторону, вечером 8 и утром 9 мая из городов, а также вечером 11 мая при возвращении.

"Автодор" призвал водителей заранее проверить и при необходимости пополнить баланс транспондера, составить план остановок на маршруте при дальней поездке, перепроверить точки для отдыха и заправки.

В России началась сокращенная рабочая неделя, которая продлится всего 4 дня. Россияне будут работать с 27 по 30 апреля в связи с тем, что Праздник Весны и Труда в этом году выпадает на пятницу.

В предстоящем мае граждан ждет 19 рабочих и 12 выходных дней при пятидневной рабочей неделе.

