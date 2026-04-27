27 апреля, 11:56

Транспорт

"Автодор" предупредил о пике трафика на дорогах в майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Пик трафика на российских дорогах ожидается с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба "Автодора".

В частности, трафик увеличится вечером 30 апреля и утром 1 мая на выезде из городов, вечером 3 мая в обратную сторону, вечером 8 и утром 9 мая из городов, а также вечером 11 мая при возвращении.

"Автодор" призвал водителей заранее проверить и при необходимости пополнить баланс транспондера, составить план остановок на маршруте при дальней поездке, перепроверить точки для отдыха и заправки.

В России началась сокращенная рабочая неделя, которая продлится всего 4 дня. Россияне будут работать с 27 по 30 апреля в связи с тем, что Праздник Весны и Труда в этом году выпадает на пятницу.

В предстоящем мае граждан ждет 19 рабочих и 12 выходных дней при пятидневной рабочей неделе.

Читайте также


Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

