Китай возглавил топ зарубежных направлений на майские праздники

Фото: 123RF.com/efired

Китай возглавил рейтинг самых популярных зарубежных направлений среди россиян на майские праздники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования.

Спрос на экскурсии в Китай увеличился на 121% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В число наиболее востребованных городов вошли Пекин и Шанхай, на которые приходится около 75% всех заказов. Фиксируется рост интереса и к другим городам.

Туристов привлекают как знаковые китайские достопримечательности, так и локальная гастрономия.

Кроме того, среди других популярных направлений – Белоруссия, Турция, Армения и Грузия. В частности, в Минске количество бронирований экскурсий выросло на 27% год к году.

Вместе с тем жители Москвы чаще выбирают внутрироссийские направления на майские праздники – на них приходится 73% бронирований. Популярны как курортные направления, так и крупные туристические центры.

В топ-10 самых востребованных направлений входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сочи, Смоленск, Волгоград и Зеленоградск.